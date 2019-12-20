بالتراضي ..القوى العاملة تنجح في تسوية أوضاع 290 عاملا بشركة أسمنت طرة

تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال عقد عدة جلسات تفاوض جماعي مع إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، التسوية الودية بين الطرفين، وذلك بإنهاء إجراءات الايقاف المؤقت لنشاط مصنع طره، وحصول 290 عاملا من إجمالي 366 عاملا علي كافة حقوقهم بما لا يؤثر سلبا علي اقتصاديات الشركة.



وبناء علي التسوية الودية بين الطرفين، تم طرح برنامج الخروج الرضائي علي جموع العاملين لمن يرغب ، والذي نتج عنه إنهاء خدمة 290 عاملا بالتراضي ، ونقل 48 عاملا إلي شركات شقيقة "حلوان والسويس"، واستمرار 28 عاملا بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من بعض الأعمال ، سيتم نقل من يرغب منهم إلي الشركات الشقيقة أو إنهاء خدمة من يرغب بالتراضي بنفس المعايير التي تمت .



تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا بذلك من الإدارة المختصة بالوزارة ، أشارت فيه إلي أن الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت بورتلاند طره قررت الايقاف الموقت لنشاط مصنع طره في 10 يونيو 2019 ، واستمرار الشركة بالرغم من خسائرها التي تجاوزت نصف رأس المال حفاظا علي اسمها وكيانها وحرصا علي حقوق العاملين فيها .



وقد تقدم وزير القوي العاملة بالشكر التقدير لرئيس مجلس إدارة الشركة ، والتنظيم النقابي لاستجابتهم لجهود التسوية الودية ، وتوجه الطرفان بالشكر والتقدير للوزير علي رعايته وجهوده لتسوية مطالب العاملين بشكل ودي .

