انخفاض عالمي.. تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 0.30%

انخفض سعر أوقية الذهب في التعاملات الفورية بمقدار بنسبة 0.30% إلى 1474.40 دولارًا أمريكيًا، وارتفع سعر أوقية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة اليوم بنسبة 0.18% إلى 1476.70 دولارًا.





وسجلت أسعار الذهب محليا اليوم الجمعة 20-12-2019 ، ارتفاعا طفيفا بمقدار جنيه واحد لكل جرام عن ختامها أمس، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 659 جنيها للجرام، حسب موقع "أيجيبت جولد برايس توداي المتخصص".





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أسعار الذهب اليوم الجمعة





سعر عيار 18 اليوم الجمعة 20-12-2019





عيار 18 سجل 565 جنيها للجرام.





سعر عيار 21 اليوم الجمعة





عيار 21 سجل 659 جنيها للجرام.





سعر عيار 24 اليوم الجمعة





عيار 24 سجل 753 جنيها للجرام.





سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة





الجنيه الذهب 5,272 جنيها.





السعر العالمى للذهب اليوم الجمعة



