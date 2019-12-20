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فن

دينا الشربيني تلعب مبارة إسكواش بمهارة .. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:42 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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آيه عاطف
نشرت دينا الشربيني، فيديو لها وهي تلعب الإسكواش في أحد النوادي بصحبة عمرو منسي، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

وعلقت دينا، على الفيديو قائلة :" تجربة رائعة، شكرًا عمرو المنسي على اليوم العظيم المليء بالمرح، والرياضة والصحاب، انتظروني في الملاعب، وأتمنى إن لعبي يكون قد تحسن حينها".

يذكر أن آخر أعمال دينا الشربيني الفنية، مسلسل "زي الشمس" الذي تم عرضه في رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا جدًا، وخاض المنافسة بقوة.

كما تنتظر دينا الشربيني، عرض فيلمها الجديد والذي يحمل إسم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، بطولة كريم عبد العزيز.
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