فرقة أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى فريد الأطرش اليوم على مسرح دمنهور

تحيى اليوم الجمعة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ذكرى فريد الأطرش فى حفل فنى كبير تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرح دار أوبرا دمنهور فى تمام الساعة الثامنة مساء





يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات، هى: "يا ويلي من حبه، يا حبيبي طال غيابك، يا حلاوتك يا جمالك، اياك من حبي، بقى عايز تنساني، يا حليوة يا حليوة ، يا ابو ضحكه جنان، سنه وسنتين، جميل جمال، يا سلام على حبي وحبك، كلمه عتاب، حبينا، عش أنت".





يشارك في الغناء نخبة من نجوم الفرقة، هم: ياسر سعيد، ندى غالب حسام كمال، ايمن مصطفى، إسلام الرملي، شمس إبراهيم، هبة إسماعيل، محمد متولي.





جدير بالذكر أن فريد الأطرش يعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، وينتمى إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا.



