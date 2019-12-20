AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

فرقة أوبرا الإسكندرية تحيي ذكرى فريد الأطرش اليوم على مسرح دمنهور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:22 م
صدى البلد
Advertisements
جمالات الدمنهوري
تحيى اليوم الجمعة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ذكرى فريد الأطرش فى حفل فنى كبير تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر على مسرح دار أوبرا دمنهور فى تمام الساعة الثامنة مساء 

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغنيات، هى: "يا ويلي من حبه، يا حبيبي طال غيابك، يا حلاوتك يا جمالك، اياك من حبي، بقى عايز تنساني، يا حليوة يا حليوة، يا ابو ضحكه جنان، سنه وسنتين، جميل جمال، يا سلام على حبي وحبك، كلمه عتاب، حبينا، عش أنت".

يشارك في الغناء نخبة من نجوم الفرقة، هم: ياسر سعيد، ندى غالب حسام كمال، ايمن مصطفى، إسلام الرملي، شمس إبراهيم، هبة إسماعيل، محمد متولي.

جدير بالذكر أن فريد الأطرش يعد أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، وينتمى إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا.

وبدأ مشواره الفنى بعد أن انتقل للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة 31 فيلما سينمائيا، كما لحن لعدد من الفنانين والفنانات العرب، منهم أسمهان، شادية، فايزة أحمد، صباح، مها صبري، وديع الصافي، نور الهدى ومحرم فؤاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دار الأوبرا تستضيف 4 أمسيات فنية

أعمال غنائية من أفلام ديزنى وأشهر المسرحيات العالمية بأوبرا الإسكندرية ودمنهور

الجمعة.. نادي سينما أوبرا الإسكندرية يحتفل بذكرى فريد الأطرش

ترشيحاتنا

لم يستعن بكومبارس.. حين عاد أبو سيف للواقعية بـ «حمام الملاليطي»| صورة نادرة

هتموت من الغيرة.. متابع يحرج دنيا الشربيني بسبب عمرو دياب

شهادة ادخار بـ250 ألف جنيه.. هدية برلمانية لأصحاب المعاشات

يُعمق الأزمة ..روسيا تعلق على تدخل تركيا العسكري في ليبيا

تذكرت أمي.. بكاء نائب كويتي سابق بعد عفو أميري

هتعاقبني هعاقبك... أردوغان يتوعد أمريكا لهذا السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التحطيب لعبة الرجال بالصعيد..ارث الفراعنة الذى احتفل به اليونسكو وتعلمها رشدى أباظة..تبدأ بالفاتحة ولها كلمة سر وزي رسمي

هناكل إيه النهاردة.. مندي فراخ و طاجن سبانخ وسلطة جرجير.. وفواكه بالبشاميل والشيكولاتة

شوقى غريب: حكايتي مع رمضان صبحي بدأت من التجمع الخامس.. صور