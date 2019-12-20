باحث اقتصادى: 7.2 مليار قدم مكعب إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميا.. فيديو

قال الدكتور كريم العمدة، الباحث الاقتصادى: إن مصر بالفترة الأخيرة بدأ إنتاجها من الطاقة سواء البترول ومشتقاته والغاز الطبيعي فى زيادة مستمرة، حيث إن الدولة طرحت عدد من المناطق لعدد من الشركات العالمية التى تعمل فى مجال التنقيب عن الغاز والبترول.
وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه سيتم وصول انتاج مصر خلال عام 2020 الى ما يقرب من 650 إلى 700 ألف برميل بترول ومشتقاته يوميا.
وأشار الباحث الإقتصادى، إلى أن مصر قد أرتفع إنتاجها للغاز الطبيعي ولأول مرة بنحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، لافتا إلى أنها وصلت إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي منه ويتم تصدير الزيادة إلى الخارج، حيث وصلت مصر من إنتاجه نحو 6 مليار تقريبا من الفائض الخاص به.
وأوضح الباحث الإقتصادى، أن إنتاج مصر من البترول يعادل 60% من احتياجات المواطنين، وبالتالى يتم طرح عدد جديد من مناطق الاستكشاف، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاجها من البترول والغاز الطبيعي، خاصة بعد تقسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وأكد، أنه لا يمكن إنكار أن مصر كمركز إقليمي للغاز الطبيعي وإنشائها لمنتدى غاز المتوسط وامتلاكها احتياطات ضخمة منه، موضحا أن كل ذلك قد أعطى لها مكانة كبيرة من قبل الدول المنتجة للغاز الطبيعي.
وأضاف "العمدة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه سيتم وصول انتاج مصر خلال عام 2020 الى ما يقرب من 650 إلى 700 ألف برميل بترول ومشتقاته يوميا.
وأشار الباحث الإقتصادى، إلى أن مصر قد أرتفع إنتاجها للغاز الطبيعي ولأول مرة بنحو 7.2 مليار قدم مكعب يوميا، لافتا إلى أنها وصلت إلى مرحلة الإكتفاء الذاتي منه ويتم تصدير الزيادة إلى الخارج، حيث وصلت مصر من إنتاجه نحو 6 مليار تقريبا من الفائض الخاص به.
وأوضح الباحث الإقتصادى، أن إنتاج مصر من البترول يعادل 60% من احتياجات المواطنين، وبالتالى يتم طرح عدد جديد من مناطق الاستكشاف، مشيرا إلى أنه من المتوقع زيادة إنتاجها من البترول والغاز الطبيعي، خاصة بعد تقسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وأكد، أنه لا يمكن إنكار أن مصر كمركز إقليمي للغاز الطبيعي وإنشائها لمنتدى غاز المتوسط وامتلاكها احتياطات ضخمة منه، موضحا أن كل ذلك قد أعطى لها مكانة كبيرة من قبل الدول المنتجة للغاز الطبيعي.