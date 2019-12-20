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رياضة

إصابة أم تمرد.. تفاصيل لغز اختفاء بول بوجبا من مانشستر يونايتد

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:45 ص
بول بوجبا
بول بوجبا
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محمد السعيد
بات غياب بول بوجبا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد لمدة تقارب الثلاثة أشهر، لغزا محيرا، في ظل التقارير الإنجليزية، التي تشير إلى رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة. 

وفجرت صحيفة " ميرور" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن مسئولو نادي مانشستر يونايتد متأكدون أن بول بوجبا لن يلعب أي مباراة مجددا بقميص الشياطين الحمر.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن بوجبا كان من المفترض أن يعود للمشاركة مع مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، ولكن اللاعب عانى من مرض غامض مؤخرا.

وتابعت الصحيفة، أن بوجبا مصمم على الرحيل في إنتقالات يناير، وأن ريال مدريد هو الأقرب إلى ضمه".

واختتمت الصحيفة، أن إدارة مانشستر يونايتد اشترطت الحصول على مبلغ 150 مليون يوور، للموافقة على رحيل بوجبا في الشتاء.

وشارك بول بوجبا مع مانشستر يونايتد في 5 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، صنع خلالهما هدفين فقط.
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