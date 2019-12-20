إصابة أم تمرد.. تفاصيل لغز اختفاء بول بوجبا من مانشستر يونايتد

بات غياب بول بوجبا عن المشاركة مع مانشستر يونايتد لمدة تقارب الثلاثة أشهر، لغزا محيرا، في ظل التقارير الإنجليزية، التي تشير إلى رغبته في الرحيل إلى ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





وفجرت صحيفة " ميرور" البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت أن مسئولو نادي مانشستر يونايتد متأكدون أن بول بوجبا لن يلعب أي مباراة مجددا بقميص الشياطين الحمر.





وأضافت الصحيفة البريطانية، أن بوجبا كان من المفترض أن يعود للمشاركة مع مانشستر يونايتد هذا الأسبوع، ولكن اللاعب عانى من مرض غامض مؤخرا.





وتابعت الصحيفة، أن بوجبا مصمم على الرحيل في إنتقالات يناير، وأن ريال مدريد هو الأقرب إلى ضمه".





واختتمت الصحيفة، أن إدارة مانشستر يونايتد اشترطت الحصول على مبلغ 150 مليون يوور، للموافقة على رحيل بوجبا في الشتاء.



