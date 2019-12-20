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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
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محمود محسن
حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحامدية الشاذلية.

وكانت وزاراة الأوقاف قد حددت موضوع خطبة الجمعة اليوم بعنوان "حقوق الشباب وواجباتهم".

وطالبت وزارة الأوقاف، في بيان لها، جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 و20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

من ناحية أخرى نظمت وزارات الشباب والرياضة والأوقاف والتربية والتعليم الفنى، قافلة دعوية وتثقيفية لمواجهة الدروس الخصوصية وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر التكفيرى والشائعات المغلوطة بمحافظة بور سعيد واستمرت على مدار يومين، واستفاد منها 2100 طالب وطالبة.

واشتمل الجانب الديني على ندوة دينية للطلاب بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات تحاور معهم الشيخ محمد جابر صادق أحد شباب علماء الأوقاف عضو بالإدارة العامة للإرشاد الدينى بديوان عام وزارة الأوقاف حول بناء الوعى والدعوة للقيم والأخلاق الحميدة.
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الأوقاف: حقوق الشباب وواجباتهم موضوع خطبة الجمعة المقبلة

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