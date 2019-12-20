الاتحاد النوعى لنساء مصر يحتفل بستين عاما للمرأة تحت قبة البرلمان..هدى بدران: وجود المرأة بالبرلمان معيار أساسي للديمقراطية..عابد: نخوض معارك لضمان حقوق المرأة بقانون الأحوال الشخصية

-جورج إسحق: يجب أن يكون قانون الانتخاب القادم بدون كوتة المرأة

-هدى بدران: وجود المرأة بالبرلمان معيار أساسي للديمقراطية

-مارجريت عازر: نضمن خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن من البرلمان -علاء عابد: نخوض معارك فى البرلمان لضمان حقوق المرأة بقانون الأحوال الشخصية





نظم الاتحاد النوعى لنساء مصر أمس احتفالية كبرى فى أحد فنادق القاهرة بمناسبة مرور 60 عامًا للمرأة المصرية تحت قبة البرلمان، حضر الاحتفال نواب مجلس لشعب وممثلين من المجلس القومى لحقوق الإنسان.









وعن هذا الأمر قالت هدى بدران، رئيس اللجنة النوعية لنساء مصر إن وجود المرأة داخل البرلمان هو معيار أساسى لديمقراطية المجتمع، ومن حق المرأة أن يتم مراجعتها فى كل القرارات والتشريعات.





وأضافت خلال حضورها احتفالية "ستون عامًا المرأة المصرية تحت قبة البرلمان"، أنه حين تتواجد المرأة داخل المؤسسة التشريعية والبرلمان تخرج التشريعات مراعية لحقوق المرأة .





وأشارت أنه لن تتحقق المساواة دون قانون يتسم بالمساواة مؤكدة أن أجندة التنمية المستدامة 2030 تهتم بمراجعة التشريعات الخاصة بالمرأة ومساعدتها على التمكين .





وأكدت بدران أن مصر من أوائل الدول التى صادقت على اتفاقيات عدم التمييز واستطاعت أن تسبق العديد من الدول فى تمكين المرأة .





ولفتت أن كل عضوات البرلمان على مستوى عالى من الكفاءة ، وما قامت به النائبات انعكس على المجتمع من خلال خروج تشريعات مناصرة للمرأة.





وقالت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن بدور المرأة المصرية، وكل سيدة فى هذا العصر محظوظة بهذا الدعم من القيادة السياسية.





وأضافت أنه فى كل مؤتمر يقدم الرئيس رسائل ثقافية وحياتية من أجل إلقاء الضوء على دور المرأة، انتخابات 2010 أسفرت عن 64 نائبة وللأسف كانت ردة لدور المرأة المصرية، ولم تكن التجربة مثمرة.





وأشارت إلى أنه فى البرلمان الحالى قدمت النساء دورا كبيرا فى خروج التشريعات ، وفى الوزارت نجدهن أثبتن كفاءة، والمحافظات التى لم تكن تتولي المرأة هذا المنصب من قبل.





وأكدت عازر أن المرأة المصرية استطاعت أن تؤدى فى كل المناصب أداء جيدا مثل الرجل، والمرأة طوال التاريخ كانت ملكة، وعظيمات مصر متواجدات فى كل المواقع، وتستحق أكثر من ذلك.





وتابعت لن تستطيع المرأة فعل يءبدون وجود الرجل المساند لها، وكلمة الرئيس فى المؤتمر عن عدم سماحه بإقرار قانون يضر المرأة نصرة كبيرة لنا.





وطمأنت كل الأسر بأن قانون الأحوال الشخصية سوف يخرج من البرلمان متوازن لصالح الأسرة المصرية بدون تمييز ويعطى لكل فرد من الأسرة حقه تمامًا.









وفى سياق متصل قال جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المرأة المصرية شاركت فى ثورة 1919.





وأضاف أن الانتخابات عام 2012 كانت كارثة لان قوائم الاخوان جعلت المرأة فى مؤخرة قوائمها وحصلت على 2% فقط من البرلمان مما أدى لحل هذا البرلمان.





وتمنى أن يكون فى قانون الانتخاب القادم بأن يكون للمرأة والرجل حرية الاختيار واحدة دون الكوتة.





وأكد أنه سوف يدافع عن حق المرأة فى قانون الأحوال الشخصية فى المجلس القومى لحقوق الانسان لأنها هى أساس مصر.



