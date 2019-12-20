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فن

شاهد.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد لابنتها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:56 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو لابنتها الصغيرة ليا عبر خاصية الاستورى بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

وظهر ليا ابنته نانسي عجرم في مقطع الفيديو وهي تحبو خلفها، ولم تعلق على الفيديو . 

وخطفت نانسي عجرم أنظار الجميع بصورتها الأخيرة مع فتياتها الثلاثة، فلقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ أم البنات و الحلويات، نظرًا لأغنيتها الشهيرة " يا بنات " .

ويمتلأ حساب النجمة نانسي عجرم على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، بالعديد من الصور المميزة لـ نانسي وبناتها الثلاثة وزوجها طبيب الأسنان فادي .

وأنجبت نانسي عجرم ابنتها الأولى ميلا ، والثانية إيلا، ثم الثالثة ليا والتي جاءت في بدايات عام 2019، لكن طفلتها الأخيرة هي الأكثر تشابهًا بوالدتها، أما الفتاتان فيشبهان والدهما بشكل أكبر .
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شاهد.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد لابنتها

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