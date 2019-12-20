شاهد.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا بـ فيديو جديد لابنتها

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو لابنتها الصغيرة ليا عبر خاصية الاستورى بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهر ليا ابنته نانسي عجرم في مقطع الفيديو وهي تحبو خلفها، ولم تعلق على الفيديو .





وخطفت نانسي عجرم أنظار الجميع بصورتها الأخيرة مع فتياتها الثلاثة، فلقبها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ أم البنات و الحلويات، نظرًا لأغنيتها الشهيرة " يا بنات " .





ويمتلأ حساب النجمة نانسي عجرم على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام، بالعديد من الصور المميزة لـ نانسي وبناتها الثلاثة وزوجها طبيب الأسنان فادي .



