تدريبات تأهيلية لـ ياسر إبراهيم وعلي لطفي بالأهلي

خاض ياسر إبراهيم وعلي لطفي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية اليوم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي.



وأدى «إبراهيم» و«لطفي»، جلسة في الجيم، ثم خاضا بعض الفقرات التأهيلية على ملعب التتش، ضمن البرنامج الذي ينفذه الثنائي للتخلص من الشكوى العضلية وتجهيزهما للمرحلة المقبلة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة العاشرة في بطولة الدوري العام.



وحقق الفريق الأحمر فوزًا على حساب الإسماعيلي بهدف دون رد مساء أمس.



