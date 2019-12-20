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رياضة

أحمد فتحي يخضع لفحص طبي جديد بالنادي الأهلي.. غدا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخضع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي جديد قبل انطلاق مران الفريق غدا، السبت؛ للاطمئنان على حالته، والتعرف على موعد مشاركته في المران الجماعي.

واشتكى أحمد فتحي من تورم في الركبة اليمنى، تسبب في غيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية، وخروجه من قائمة الفريق التي خاضت مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري.

ومن المقرر أن يحدد الفحص الطبي مدى تحسن إصابة أحمد فتحي، وموعد مشاركة في التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.

وحقق الفريق الأحمر فوزًا علي حساب الإسماعيلي بهدف نظيف مساء أمس
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