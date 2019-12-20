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تكنولوجيا

خاصية في أيفون تسبب لك ضررًا بالغًا.. تعرف عليها

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 07:00 م
خاصية في أيفون تسبب
خاصية في أيفون تسبب لك ضرر بالغ
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ندى على
ذكرت صحيفة الجارديان أن خاصية "Night Shift" أو المناوبة الليلية الموجودة في هواتف أيفون تسبب أضرارا صحية بالغة على مستخدميها، وذلك حسب دراسة في جامعة مانشستر.

وفي عام 2016 قدمت شركة أبل خاصية جديدة في هواتف أيفون تسمى "Night Shift" أو المناوبة الليلية، والتى تعمل على تقليل الضوء الأزرق الصادر من الهواتف عند عرض الشاشة أثناء الليل.

وتعمل الخاصية على تقليل الإرهاق الذى يحدثه الضوء عند استخدام الهاتف في وقت متأخر من الليل.

ولكن دراسة جديدة في جامعة مانشستر توصلت إلى أن هذه الخواص هى أكثر خطرا على العين أكثر من كونها تساعد على تقليل الإرهاق، بالإضافة إلى أن الضوء الأزرق يسبب إرهاقًا كبيرًا على النشاط اليومى للإنسان.

وتم تجريب الدراسة على عدد من الفئران لاختبار الآثار الضارة، كما أن الدراسة تهتم بمستويات الإضاءة في الليل أكثر من لون الضوء نفسه.
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