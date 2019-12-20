مينا مسعود يداعب جمهوره بصور جديدة عبر انستجرام

نشر النجم العالمي ذو اصول مصرية مينا مسعود صور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" اثناء تواجده في مدينة هاواي الامريكية.



وظهر مينا مسعود في الصور وهو يمازح متابعيه في الصور مرتديا ازياء تتماشى مع شواطئ هاواي.



مينا مسعود هو ممثل مصري عاش في كندا والولايات المتحدة الأمريكية واشتهر عالميا عند تقديمه دور علاء الدين في فيلم alaa el din، امام النجم العالمي ويل سميث.



وتخطت إيرادات فيلم علاء الدين المليار دولار ليصبح ضمن قائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2019.