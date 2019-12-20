AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري المصري.. تدريبات منفردة لـ السولية وصالح ومتولي بالنادي الأهلي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
خاض عمرو السولية وصالح جمعة ومحمود متولي ، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم الجمعة على ملعب التتش تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام وتوماس بينكيل مخطط الأحمال.

وشارك الثلاثي في تدريبات منفردة، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على راحة من التدريبات اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري العام.

واشتمل مران الثلاثي على تدريبات الكرة، وجانب بدني خفيف، في إطار سعي رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين في ظل تلاحم المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة العاشرة من بطولة الدوري العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي

حراس الأهلي يؤدون تدريبات منفردة خلال المران الجماعي

فايلر يركز على تدريبات الكرة في مران الأهلي

محمود متولي يواصل برنامجه التأهيلي.. وفايلر يجتمع بلاعبي الأهلي في التتش

تدريبات خططية وفنية للاعبي الأهلي

مران قوي لحراس المرمى بـ الأهلي

ترشيحاتنا

في دقيقتين.. وصفة لتبييض الأسنان بمكونات لا تخطر ببالك

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تراجع الدولار اليوم

في ذكرى وفاتها.. شبهة جنائية تؤكد مقتل الفنانة الأمريكية بريتاني ميرفي..تفاصيل

ورفع حالة الطوارئ بالمرور.. غلق محور 26 يوليو بسبب الشبورة المائية

بمرور 8 سنوات على جريمة اغتصاب.. مفاجأة غريبة بعد اكتشاف الجاني

بدون أدوية.. أطعمة يجب على المصابين بـ هشاشة العظام تناولها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل