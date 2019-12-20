الدوري المصري.. تدريبات منفردة لـ السولية وصالح ومتولي بالنادي الأهلي

خاض عمرو السولية وصالح جمعة ومحمود متولي ، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة اليوم الجمعة على ملعب التتش تحت قيادة ديفيد سيزا المدرب العام وتوماس بينكيل مخطط الأحمال.





وشارك الثلاثي في تدريبات منفردة، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على راحة من التدريبات اليوم بعد الانتهاء من مواجهة الإسماعيلي التي أقيمت أمس في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري العام.





واشتمل مران الثلاثي على تدريبات الكرة، وجانب بدني خفيف، في إطار سعي رينيه فايلر المدير الفني لتجهيز جميع اللاعبين في ظل تلاحم المباريات.



