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رياضة

طبيب الأهلي: إصابة رامي ربيعة غير مقلقة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 12:53 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إصابة رامي ربيعة غير مقلقة.

وقال طبيب الأهلي أن اللاعب سوف سيخضع لفحص طبي غدا السبت قبل انطلاق مران الفريق للاطمئنان على حالته بشكل دقيق، والتعرف على موعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة بربيعة خلال مواجهة الإسماعيلي، ولعب سعد سمير بدلا منه.

وأكد طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تستدعي القلق.

وخرج ربيعة مصابا في مباراة الإسماعيلي، التي أقيمت أمس على استاد حرس الحدود بالإسكندرية وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف؛ ليصل إلى النقطة 21 من الفوز في 7 مباريات متتالية في بطولة الدوري.
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