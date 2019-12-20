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رياضة

مدرب بيراميدز يكشف مصير عبدالله السعيد فى نهاية الموسم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:03 م
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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منتصر الرفاعى
قال محمود فتح الله، المدرب الجديد لفريق بيراميدز، فى جهاز عبدالعزيز عبدالشافى إنه محظوظ أن تكون بداية عمله التدريبي في فريق محترم ومع مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يلعبون دوليا وقادرين على حصد البطولات .

وأوضح "فتح الله"، فى تصريحات تليفزيونية، أن "هاني سعيد المدير الرياضي للنادي هو من تواصل معه وطلب منه الانضمام للفريق كمدرب".

وأشار إلى أن عبد الله السعيد أفضل لاعب حاليا في مصر وقيمته عالية لدى النادي، ووجوده مؤثر واستمراره مهم للفريق، ملمحا إلى ضرورة تجديد عقد اللاعب المخضرم.

وينتهي عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل.
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