Huawei تطلق أندرويد 10 لهذه الهواتف.. تعرف عليها

بدأت شركة هواوي "Huawei" الصينية، في إطلاق النسخة النهائية المستقرة من واجهة المستخدم التابعة لها EMUI 10، القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10، لهواتفها الذكية التي أطلقتها في عامي 2018، و2017، بما في ذلك سلسلة Mate 10، وذلك بعد أن بدأت في وقت سابق إطلاق هواتفها الرائدة لعام 2019.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" الهندي، قالت عملاقة التقنية الصينية: إن 16 من الهواتف الذكية التي تحمل علامتها التجارية، أو علامة Honor التابعة لها، سوف تحصل على النسخة المستقرة من واجهة المستخدم EMUI 10 خلال المرحلة الأولى من طرحه، بما في ذلك سلسلة Mate 10، و Honor 10 Lite، و Honor 20i.



وإليك القائمة الكاملة للهواتف الذكية التي بدأت في تلقي التحديث في السوق الصيني فقط:



1. هواوي ميت 20 إكس 5جي Huawei Mate 20 X 5G.

2. هواوي ميت آر إس بورشه ديزاين Huawei Mate RS Porsche Design.

3. هواوي ميت 10 بورشه ديزاين Huawei Mate 10 Porsche Design.

4. هواوي ميت 10 برو Huawei Mate 10 Pro.

5. هواوي ميت 10 Huawei Mate 10.

6. هواوي بي20 Huawei P20.

7. هواوي بي20 برو Huawei P20 Pro.

8. هواوي نوفا 4إي Nuawei Nova 4e.

9. هواوي إنجوي 10 بلس Huawei Enjoy 10 Plus.

10. هواوي إنجوي 9إس Huawei Enjoy 9S.

11. هواوي بي سمارت بلس 2019 (Huawei Maimang 8 (P Smart+ 2019.

12. هواوي ميت 20 لايت (Huawei Maimang 7 (Mate 20 Lite.

13. هواوي هونر 20آي Huawei Honor 20i.

14. هواوي هونر 10 لايت Huawei Honor 10 Lite.



يذكر أن شركة هواوي الصينية، أعلنت خلال الأيام الماضية، عن هاتفها الرائد الجديد "بي سمارت برو"، هو نسخة مطابقة تمامًا لهاتف "واي9إس Y9s"، الذي أعلنت عنه الشركة الشهر الماضي، وهو متاح حاليًا في العديد الدول الأوروبية، ويشبه إلى حد كبير هاتف Honor 9X باستثناء موضع قارئ بصمات الأصابع، ويأتي بي سمارت برو بـ 3 كاميرات خلفية، وكاميرا أمامية منبثقة، وينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، وذلك بالنظر إلى المعالج والمواصفات، حيث تبلغ تكلفته حوالي 350 يورو (390 دولارا أمريكيا).

