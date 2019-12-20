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فن

هلوسة جماعية وبلا مشاعر.. انتقادات لاذعة لفيلم Cats

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:15 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تعرض الفيلم الموسيقي Cats للمخرج توم هوبير لانتقادات لاذعة من قبل نقاد السينما العالمية الذين سطروا ارائهم الجريئة في اشهر الصحف، واصفين إياه بالفشل الكبير.

وكتبت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن فيلم Cats واحدة من الأحداث السينمائية التي توصف بـ"الهلوسة الجماعية"، وغير المحتملة ولا توصف على الإطلاق.

أما ديلي تليجراف قالت :" كل ممثل في العمل ظهر غير حقيقيا وشعيرات القطط الغريبة التي وضعوها لم تضف اي سحر لهم ولمظهرهم"، وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أكدت أن في الوقت الذي كانت فيه قصة الفيلم مستمرة تغيبت حرارة المشاعر الحقيقية والإقناع ، عمل سينمائي بلاستيكي لا يوجد لديه قلب أو روح. 

ويشارك في بطولة الفيلم الذي النجمة العالمية كيت هيدسون وتايلور سويفت وإدريس الباو والإعلامي الأمريكي جيمس كورودون واين ماكيلين ومن إخراج توم هوبير، وهو مأخوذ عن فيلم يحمل نفس الاسم تم إنتاجه عام ١٩٩٨.
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