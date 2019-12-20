الأهلي يخوض 3 مباريات في مهرجان البراعم اليوم

تخوض فرق براعم كرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة ٣ مباريات في٣ مراحل سنية مختلفة، ضمن الجولة العاشرة من مهرجان سوبر البراعم.



فريق مواليد ٢٠٠٨ يلتقي مع فريق الغابة على ملعب الأهلي بمدينة نصر، بينما يلعب فريق مواليد ٢٠٠٧ مع وادي دجلة، أما فريق مواليد ٢٠١٠، فيواجه طلائع الجيش، والمباراتين الأخيرتين على ملعب المقاولون العرب.



ومن المقرر أن يتوقف المهرجان عقب مباريات اليوم؛ بسبب امتحانات نصف العام الدراسي.



المعروف أن مباريات مهرجان البراعم تقام بدون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد (٢٠٠٧ – ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩ – ٢٠١٠)، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصدًا للنقاط باللقب.



