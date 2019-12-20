قال لى اغسلى وشك..ناهد السباعي تحكي عن أول لقاء مع مخرج إحكى يا شهرزاد

قالت الفنانة ناهد السباعى : إن الأمر الذي يزعجها فى ترشيح أفلام مصرية معينة فى المهرجانات هي عدم وجود تلك الأفلام على الساحة المصرية، موضحة أن ظهورها بالمهرجانات يؤثر على ظهورها بالساحة السينمائية بشكل كبير.





وأضافت الفنانة ناهد السباعى خلال حوارها ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر "نجوم إف إم"، أن بالسنوات السابقة قلت نوعية الأفلام مثل فيلم "678" و " إحكى يا شهرزاد "، متابعة أن جمهورهم لم يعد كبير مثل نوعية أفلام الأكشن والإثارة والرعب مؤخرًا.





وتابعت الفنانة ناهد السباعي، أنها بدأت تتعلم مهنة التمثيل من المخرج يسرى نصر الله، إضافة إلى المخرج هانى خليفة، لافتة إلى أنها تحب العمل مع مخرجين مخضرمين حتى تستطيع تأدية أدوارها بإتقان.



