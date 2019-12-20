اليوم ..انطلاق معرض الكتاب الثاني بالأقصر

ينطلق مساء اليوم الجمعة بمحافظة الأقصر فعاليات معرض الاقصر الثانى للكتاب وذلك بقصر ثقافة الأقصر فى الفترة من 20 حتى 29 ديسمبر التجارى.



وقال محمد فراج مدير قصر ثقافة الأقصر: إن المعرض يقام تحت رعاية الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر وتحت اشراف الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب والدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأضاف أنه تم تجهيز قاعات قصور الثقافة لاستضافة المعرض والذى سوف يتم تقديم فيه امهات الكتب من دور النشر المصرية والعربية لجميع ابناء الصعيد والأقصر خاصة وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب.



