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منوعات

تذكرت أمي.. بكاء نائب كويتي سابق بعد عفو أميري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:23 م
صدى البلد
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سعيد العربي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر النائب الكويتي السابق، وليد الطبطبائي، وتصريحه معلقا على العفو الأميري الصادر بحقه قبل أن تبدأ عيناه بذرف الدموع متذكرًا أمه.


وقال الطبطبائي لوسائل إعلام منها صحيفة قبس والرأي،: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أولا على فضله ونعمته على خروجنا من السجن انا وزميلي الأخ محمد نايف الدوسري ولا يسعنا في هذا المقام ونحن نخرج من السجن إلا أن نتقدم لوالدنا صاحب السمو أمير البلاد بالشكر على إصداره العفو".

وتابع" هذه ليست غريبة على والد الجميع الشيخ صباح فهو قائد الإنسانية وودي أشكر من خلالكم الشعب الكويتي كله على تعاطفه.." قبل أن يتوقف عن الكلام ويفسح المجال للدوسري بالحديث، ليقاطعه الإعلاميون ويوجهون سؤال للطبطبائي لماذا حزنت ودمعت، ليجيبهم بالقول: "تذكرت أمي".

يذكر أن كتيبة الشدي والدة الطبطبائي، توفت في الـ21 من نوفمبر؛ الأمر الذي دفعه لمغادرة مكان إقامته في إسطنبول والعودة إلى الكويت بعد للمشاركة في تشييع جثمانها وعزائها قبل أن يسلّم نفسه للسلطات الأمنية.




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