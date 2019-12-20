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أخبار العالم

مسؤول بالجيش الليبي: تركيا لا تشغلنا وسنقاتل حتى النهاية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 01:19 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بـالجيش الوطني الليبي اللواء، خالد المحجوب، في تصريحات لقناة روسيا اليوم، إن المعارك تزداد شراسة في ليبيا، وإنهم الآن على تخوم منطقة صلاح الدين بطرابلس.

وأشار المحجوب إلى أن "الجيش الوطني الليبي" سيدخل المنطقة في أية لحظة، موضحا أنه تم توجيه ضربات جوية مباشرة ضد تمركزات المليشيات.

ونوه مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي إلى أن موافقة حكومة الوفاق على التدخل العسكري التركي لا تشغله فهي ليست جديدة لأنهم مجموعة من الخونة والعملاء ولا تراعي كرامة أو سيادة الوطن، لافتا إلى أنه يراهن على أنهم أصحاب حق وسوف يقاتل حتى النهاية".

وتابع: "العالم كله يقف ضد الإرهاب ولن يقبل التدخل العسكري التركي".

وكانت وسائل إعلام ليبية قد أفادت أمس الخميس، بأن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، قررت في اجتماعها الأخير طلب الدعم النوعي واللوجستي من تركيا.
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