من أجل عيون السعودية.. يوفنتوس يظهر بقميص استثنائي في السوبر الإيطالي

يخوض فريق يوفنتوس الإيطالي مباراة السوبر الإيطالي، المقرر لها الأحد المقبل، في المملكة العربية السعودية بقميص استثنائي.





وأعلن الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس، أن قميص الفريق في مباراة السوبر الإيطالي، سيحمل أسماء اللاعبين باللغة العربية.





وأضاف الموقع الرسمي، أن قمصان الفريق باللغة العربية ستطرح بمبلغ 250 مليون يورو للقميص الواحد، وهو ما يتوقع أن يحقق أرباحا كبيرة تزامنا مع إقامة السوبر الإيطالي بالمملكة العربية السعودية.



