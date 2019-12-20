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فن

مي عمر تغضب وتترك اللقاء بسبب هذا السؤال..فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:24 م
آيه عاطف
حرصت الفنانة مي عمر، على حضور حفل توزيع جوائز النايل دراما، مساء أمس الخميس، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

والتقت كاميرا "صدى البلد"، مي عمر، للحديث معها عن تكريمها في المهرجان، وعن أزمتها الأخيرة هي وزوجها المخرج محمد سامي، مع نسرين أمين.

بينما عبّرت مي عمر، عن سعادتها بتكريمها وتواجدها في مهرجان تابع للتلفزيون المصري، لكنها غضبت بسؤالها عن الأزمة مع نسرين أمين، وردت في غضب قائلة :"لا تعليق"، وتركت الكاميرا وذهبت لدخول الحفل.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر الفنية، مسلسل "ولد الغلابة" الذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا.
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