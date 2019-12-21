بمساحة أقل.. Twitter يطرح تصميما جديدا للتطبيق على آيباد

أعلنت شركة تويتر "Twitter"، عن إضافة تحديثات جديدة على التصميم الخاص بطريقة عرض الموقع على أجهزة آبل اللوحية آيباد "iPad"، بحسب ما ذكره موقع "ذا فيرج" التقني.



ووفقا لتقارير موقع Applesfera، تعتبر هذه التحديثات الجديدة التي أجراها موقع تويتر كانت ضرورية لتحسين طريقة عرض وتصفح تويتر على شاشات الكمبيوتر اللوحي"آيباد".



ويشمل التصميم الجديد تقليص المساحات البيضاء الفارغة على أي من الجانبين، خلال عرض وتصفح الموقع على أجهزة "آيباد"، على غرار واجهة الويب الخاصة بالخدمة، ستجد على اليسار شريط التنقل في تويتر، بينما يمكن العثور على الموضوعات الشائعة الآن على يمين الصفحة.



وعلى الرغم من أن التصميم الجديد يشكل تقنيًا تصميم متعدد الأعمدة، إلا أنه لا يزال بعيدًا عن ما ستجده في تطبيقات أخرى مثل TweetDeck، ويمكنك تخصيص ما يعرضه كل عمود تمامًا، سواء أكان موجزًا ​​عن الإشارات أو الرسائل المباشرة أو علامة تصنيف معينة، وقد لا تحصل على نفس المرونة في واجهة Twitter iPad الجديدة.



ويتيح التحديث الجديد لمستخدمي شاشات آيباد، إمكانية فلترة خانات الهاشتاجات الأكثر تداولا، وغيرها من الخانات الجانبية التي تظهر على جانب الشاشة بإخفائه أو إخفاء بعضها.



وذكر الموقع الأمريكي "ذا فيرج"، أن هذا التحديث ما زال قيد الاختبار ولم يوفره موقع تويتر لكل متصفحيها من مستخدمي أجهزة "آيباد" داخل الولايات المتحدة فقط.



جدير بالذكر أن موقع التغريدات القصيرة تويتر، أعلن خلال الأيام الماضية، عبر تغريدة على حسابه الرسمي، عن ميزة جديدة لمستخدمي هواتف آيفون وهي إمكانية نشر صور IOS الحية في تغريدات، بعد تحوليها لصيغة GIF، وتعد صور IOS الحية كواحدة من الإمكانيات التي تتميز بها كاميرات هواتف آيفون عن غيرها من الهواتف الأخرى، وهي خاصية التقاط صورة متحركة لبضع ثوانٍ.