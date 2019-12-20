بعد تعثر 10 سنوات.. بدء تشغيل محطة صرف المعالجة الثلاثية بأسيوط في يناير

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ، والتى تم انشائها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح ضمن المشروع المتكامل لخدمة 3 مراكز "أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة " وقراها بتكلفة اجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض إسبانى بتكلفة 9.3 مليون يورو .



يأتى ذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وتجارب التشغيل تمهيدا لتشغيل المشروع فى يناير المقبل بعد تعطل وتعثر دام أكثر من 10 سنوات وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وحل مشكلات المشروعات المتعثرة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.



رافق المحافظ المهندس صابر نبيه مدير تنفيذ المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وبعض القائمين على المشروع .



وتفقد المحافظ مراحل المشروع والذى تقوم على المعالجة البيولوجية كما تفقد أحواض التهوية والترسيب والمعالجة الابتدائية ومرحلة المعالجة البيولوجية والتعقيم ومعالجة الحمأة واستمع إلى شرح من المهندس صابر نبيه عن المشروع المنفذ بتكلفة إجمالية 950 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و9.3 مليون يورو قرض إسباني ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبني مر والوادي الأسيوطي وأسيوط الجديدة .



وشدد الوزير المحافظ على سرعة تذليل كافة العقبات والانتهاء من التجارب وتشغيل المشروع فى يناير القادم بعد تعطل عن التشغيل دام اكثر من عشر سنوات لوجود بعض المعوقات والملاحظات التى تم تلافيها وتذليل العقبات المالية للانتهاء من المشروع والتجهيز لتشغيله مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتأمين بيئة العمل وتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بجميع المواقع ووضع الملصقات الإرشادية التي تحد من حدوث أي أخطار تؤثر على سلامة القائمين بالعمل والمواطنين أثناء تشغيل المشروعات.