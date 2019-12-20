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حوادث

2000 جنيه ثمن حصول فلاح شهادة مؤهل عالي مزورة في بني سويف

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:43 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف مصلحة الأحوال المدنية من القبض على فلاح استخرج بطاقة رقم قومي بعد تزوير شهادة مؤهل بحصوله على بكالوريوس تجارة من جامعة حلوان، ساعده فيها أمين سجل مدنى ومدرس حصلا منه على 2000 جنيه.

كانت معلومات وردت إلى العميد عماد عبدالوهاب، رئيس مباحث الأحوال المدنية، تفيد بقيام «عماد. ع. ع. ع»، 33 سنة، فلاح، مقيم بمركز ببا، باستخراج بطاقة رقم قومي من سجل مدني الفشن مدون بها "حاصل على بكالوريوس تجارة"، على غير الحقيقة.

وعلى الفور قامت قوة بإلقاء القبض على المتهم ومواجهته، واعترف بقيامه بتقديم شهادة تتضمن حصوله على بكالوريوس تجارة منسوب صدورها لكلية التجارة جامعة حلوان، التعليم المفتوح، لسجل مدني الفشن، واستخرج بها بطاقة الرقم القومي بمساعدة «ع. ع. ع. س»، 55 سنة، أمين سجل مدني الفشن، مقيم بمركز ببا، لكونهما جيران بنفس البلد.

وأضاف أنه تحصل على تلك الشهادة المزورة من شخص يدعى «م. ع. أ. ع» 42 سنة، مدرس، مقيم بمركز ببا، نظير مبلغ 2000 جنيه، وباستدعاء أمين السجل، ومواجهته، أنكر ما نُسب إليه. تحرر عن ذلك المحضر رقم 6836 إداري قسم بنى سويف.
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