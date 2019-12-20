2000 جنيه ثمن حصول فلاح شهادة مؤهل عالي مزورة في بني سويف





تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف مصلحة الأحوال المدنية من القبض على فلاح استخرج بطاقة رقم قومي بعد تزوير شهادة مؤهل بحصوله على بكالوريوس تجارة من جامعة حلوان، ساعده فيها أمين سجل مدنى ومدرس حصلا منه على 2000 جنيه.





كانت معلومات وردت إلى العميد عماد عبدالوهاب، رئيس مباحث الأحوال المدنية، تفيد بقيام «عماد. ع. ع. ع»، 33 سنة، فلاح، مقيم بمركز ببا، باستخراج بطاقة رقم قومي من سجل مدني الفشن مدون بها "حاصل على بكالوريوس تجارة"، على غير الحقيقة.





وعلى الفور قامت قوة بإلقاء القبض على المتهم ومواجهته، واعترف بقيامه بتقديم شهادة تتضمن حصوله على بكالوريوس تجارة منسوب صدورها لكلية التجارة جامعة حلوان، التعليم المفتوح، لسجل مدني الفشن، واستخرج بها بطاقة الرقم القومي بمساعدة «ع. ع. ع. س»، 55 سنة، أمين سجل مدني الفشن، مقيم بمركز ببا، لكونهما جيران بنفس البلد.



