الأزهر في أسبوع.. الإمام الأكبر يعرب عن قلقه من إقصاء المسلمين فى قانون الجنسية بالهند .. تدريب الواعظات على صناعة المفتية .. صالح عباس يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكي

حصاد الأزهر في أسبوع

شيخ الأزهر يزور خاله جابر المطعني بعد إجراء عملية جراحية

الأزهر يعرب عن قلقه تجاه إقصاء المسلمين من قانون الجنسية في الهند

رئيس وزراء ولاية جوهور الماليزية: الأزهر رائد نشر الثقافة الإسلامية الصحيحة

الإمام الأكبر: دعم الطلاب الوافدين ورعايتهم على رأس أولوياتنا

مرصد الأزهر يستقبل وفدا من 20 دولة أفريقية

البحوث الإسلامية يعقد دورة تدريبية لواعظات الأزهر حول صناعة المفتية

وكيل الأزهر يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكي





شهدت مشيخة الأزهر خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نرصد أبرزها في التقرير التالي.



في البداية، زار فضيلة الأمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خاله الحاج جابر المطعنى، بعد إجراء عملية جراحية نتيجة كسر بالساق.



ودعا شيخ الأزهر للحاج جابر المطعني، بالشفاء العاجل متمنيا له السلامة والعودة إلى بيته وأهله مرة أخرى سالما غانما.



ويحرص شيخ الأزهر، على التواصل بصفة مستمرة مع أفراد عائلته ولا يدخر جهدا في الاطمئنان عليهم تطبيقا لمبدأ صلة الرحم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية.



وأعرب الأزهر الشريف عن قلقه من التعديلات على قانون الجنسية الهندي، التي أقرت منح الجنسية للمهاجرين من ثلاث دول (أفغانستان، بنغلاديش، وباكستان)، على أن يكونوا من غير المسلمين، شريطة دخلوهم الهند قبل عام ٢٠١٥، داعيا إلى إعادة النظر في التعديلات الجديدة.



وأكد الأزهر أن هذه التعديلات تتضمن إقصاءً للمسلمين مقارنة بإخوانهم من الديانات الأخرى، مشيرا إلى أن هذا التمييز الديني غريب على دولة الهند التي كانت مثلا في التعددية الدينية وقبول الآخر، ويوجد بها نحو ٢٠٠ مليون مسلم، يمثلون ما يقرب من ١٠٪؜ من إجمالي سكانها، في واحدة من أكبر تجمعات المسلمين حول العالم.



وشدد الأزهر الشريف على أن هذه القوانين تروج بشكل مباشر وصريح لظاهرة الإسلاموفوبيا، وتخل بمبدأ المواطنة، وتقف حاجزا ضد تحقيق الأخوة الإنسانية والعيش المشترك.



فيما التقى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، شهرو الدين بن جمال، رئيس مجلس الوزراء في ولاية جوهور الماليزية، والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة، للحديث حول دور الأزهر الرائد في ترسيخ الوسطية والاعتدال، وبحث تعزيز العلاقات بين الأزهر وولاية جوهور الماليزية.



في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر، بمعالي رئيس الوزراء والوفد المرافق له في مشيخة الأزهر، مؤكدًا عمق العلاقات التي تربط الأزهر الشريف بالمؤسسات الدينية في ماليزيا، وحرص الأزهر على استمرار التعاون المشترك مع ماليزيا في جميع المجالات الثقافية والعلمية والدينية، ودعمها في مجال استقبال الطلاب الوافدين وتدريب الأئمة للتعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة، وخصوصًا قضايا التطرف والإرهاب.



وترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتماع أعضاء لجنة الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، وذلك لبحث ضوابط تنظيم العملية التعليمية للطلاب الوافدين وتذليل العقبات التي تواجههم ووضع الحلول العاجلة لها.



في بداية الاجتماع، قال فضيلة الإمام الأكبر إن ملف الطلاب الوافدين يأتي على رأس أولوياته منذ توليه مشيخة الأزهر الشريف، مؤكدًا أن الاهتمام بهم هو جوهر رسالة الأزهر، وأن هناك جهود كبيرة تبذل في سبيل دعم هؤلاء الطلاب ورعايتهم، وإمدادهم بالعلوم العربية والشرعية، ليعودوا لبلادهم حاملين للأزهر ولمصر شيء من الود والعرفان بالجميل.



كما استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وفدًا ممثلًا عن 20 دولة أفريقية، من المشاركين في أعمال الملتقى الأفريقي الذي تنظمه وزارة «الشباب والرياضة» المصرية في الفترة من 13 وحتى 19 من ديسمبر الجاري، تحت شعار: «المواطنة والتنمية».



واستعرض مشرفو المرصد آليةَ عمل المؤسسة التي تضم ثلاث عشرة وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية في محاربة الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى متابعة أحوال المسلمين في أرجاء العالم.



وعقد مجمع البحوث الإسلامية برنامجًا تدريبيًا لواعظات الأزهر الشريف عن "صناعة المفتية"، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏للواعظات، لدعم الدور التوعوي الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات ‏الشخصية التي تؤهلهن للمشاركة الفعّالة في مختلف الفعاليات التي ينظمها ‏الأزهر الشريف.



وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد إن البرنامج التدريبي يحتوي على جزء نظري تأسيسي يحاضر فيه متخصصون من أساتذة جامعة الأزهر، كما أن الجزء الآخر عبارة عن ورش عمل تعقد في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ويستعرض فيها أعضاء اللجنة مسائل حية مع الواعظات لتأهيلهن على التعامل المباشر مع المستفتيين.



واستقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي.



وتناول اللقاء الجهود التي يبذلها الأزهر الشريف لنشر قيم السلام والتعايش السلمي والحوار بين أتباع مختلف الحضارات والأديان، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب.



وقال الشيخ صالح، إن الأزهر الشريف مؤسسة دينية تربوية تعمل على نشر صحيح الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة، وترسخ لقيم السلام والتعايش السلمي المشترك بين جميع البشر، مؤكدًا أن الأزهر بكافة مؤسساته وهيئاته يعمل على صنع سلام حقيقي على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، فعلى المستوى المحلي يُرسخ بيت العائلة المصري ثقافة الحوار، وروح المودة والمواطنة بين أبناء الوطن والذي يعد نموذجا يحتذى به في التعايش المشترك.



وأوضح أن الأزهر عقد مؤتمرًا عالميًا بعنوان "الحرية والمواطنة"، دعا إليه المسلمين من أنحاء العالم، ورؤساء الكنائس الشرقية ومعظم الطوائف الأخرى، ليعلن للعالم كله أن الجماعات الإرهابية التي ترفع السلاح وتقتل وتحرق الأبرياء باسم الإسلام تستهدف تشويه صورة الدين الإسلامي، وأن المسلمين وغير المسلمين مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات.