وزارة الآثار تستعد لتعامد الشمس على قصر قارون بالفيوم

صرح سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم بأن وزارة الآثار قد قامت بتوفير الاضاء الجيدة داخل وخارج المعبد وإقامة صدادات خشبية وأبواب حديدية على الحجرات والآبار الموجودة بالمعبد وتجديد الأبواب .





وأضاف الشورة أن الاحتفالية تقام بالتعاون بين وزارات الآثار والثقافة والسياحة والشباب والرياضة ومحافظة الفيوم وتأتى فى إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية، وهى ثانى احتفالية تشهدها مناطق الآثار هذا العام بعد اقامة ماراثون الجرى لمسافة 100 كيلو متر من هرم هوارة بالفيوم الى هرم سقارة فى الجيزة والذى اقيم فى 15 نوفمبر الماضى.









وأضاف أن الاكتشافات الأثرية الجديدة فى المحافظة ساهمت فى زيادة حركة السياحة ولعل أهمها فتح حجرة الدفن الملكية فى هرم سنوسرت الثانى باللاهون مما ساهم فى تسليط الضوء على الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة.





وسيتم خلال الاحتفالية تقديم عروض فنية وثقافية من فرق قصر ثقافة الفيوم والشباب والرياضة وتم إعداد خيمة فى مدخل المنطقة الاثرية لاستقبال الزوار وتقديم العروض الفنية.





وأكد أن الاحتفالية ستقام صباح غدا السبت وهى ظاهرة فلكية فريدة تتكرر صباح يوم الحادى والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث تتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون،وتستمر قرابة 25 دقيقة والذى يعتبر حدثًا عالميًا وظاهرة فلكية. تقام الاحتفالية تحت رعاية الدكتور خالد العنانى وزير الآثار ويشهدها الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم.





ومن المعروف أنه منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 فإن المحافظة توليها اهتمامًا بالغًا، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل فى أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك فى الأقصر وهذا هو الاحتفال الذى يقام للعام الثامن على التوالى .







