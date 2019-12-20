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فن

باربي.. هنا الزاهد تفاجئ متابعيها بإطلالة جذابة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:38 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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منار نور
نشرت الفنانة هنا الزاهد مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت هنا الزاهد في الصور بإطلالة ناعمة ، حيث ارتدت بلوفر أبيض ، وبنطلون جينز، أما من الناحيه الجماليه اعتمدت على شعرها الأشقر ، ومكياج ناعم، في إطلالة تشبه باربي.

يذكر أن هنا الزاهد منذ زواجها من الفنان أحمد فهمى تعرضت للعديد من الصعوبات في حياتها حيث دخل المستشفى فى شهر العسل ثم تعرض زوجها إلى مرض نادر وأخيرا شقيقتها فرح.

وكان آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فى الدراما مسلسل "الواد سيد الشحات" والذى شاركها البطولة فيه أحمد فهمى ومحمد عبد الرحمن.

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