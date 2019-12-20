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حوادث

فتح باب التصويت في انتخابات القضاة عقب التوقف لمدة 90 دقيقة راحة للصلاة.. فيديو وصور

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:46 م
صدى البلد
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عمرو خليفة و جودت عيد / عدسة - صلاح مهدي
فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة؛ برئاسة المستشار المحمدي قنصوة؛ باب التصويت مرة أخرى في الانتخابات الكلية لمجلس إدارة النادي على ١٧ مقعدا؛ رئيس و16 عضوًا في مجلس الإدارة؛ والتي تقام ببهو دار القضاء العالي؛ وذلك عقب تعطيلها لمدة ٩٠ دقيقة لصلاة الجمعة.

وكان قد ظهر نادي القضاة بشامبليون في ثوبا جديدا من حيث التطوير واستحداث وتوسيع الطابق الثاني بما يحقق إضافة جديدة لمساحة الدور؛ كما تم استحداث وإنشاء طابق ثالث بعد التأكد من سلامة الإنشاءات بمعرفة لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة؛ وذلك لاستغلالهما في تقديم الخدمات للقضاة؛ وتأتي تلك الاستحداثات بالتوافق مع طراز المبنى بحيث يظهر في ثوبه الجديد كوحده واحدة لم يطرأ عليها أي تعديلات.

ويتنافس في الانتخابات ٦٨ مرشحا يمثلون ٤ قوائم و ٦ مستقلين.

وتأتي الأربعة قوائم تحت أسماء «تكافل القدرات.. وتضافر الجهود.. واستثمار الخبرات» برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس النادي المنتهية ولايته، و«وحدة القضاة» برئاسة المستشار يسرى عبد الكريم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، المرشح على رئاسة النادي، و«خادمي القضاة» برئاسة المستشار أحمد الشافعي، رئيس محكمة جنايات المنصورة، والمرشح على مقعد رئاسة النادي، و«الوسط» التي أعلن رئيسها المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، تنازله عن الترشح لصالح المستشار يسري عبد الكريم، بينما يخوض المستشار طارق شلبي رئيس الاستئناف الانتخابات على مقعد رئيس النادي، دون وجود قائمة انتخابية.
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