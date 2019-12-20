وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة في بورسعيد .. جمعة: الشرع الحنيف أكد أهمية اغتنام فترة الشباب.. المحافظات الحدودية أعيادها الوطنية مرتبطة بـ فداء الوطن.. فيديو وصور

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة في بورسعيد

الشرع الحنيف أكد أهمية اغتنام فترة الشباب

المحافظات الحدودية أعيادها الوطنية مرتبطة بـ فداء الوطن

إذا لم يكن الشاب ذا مروءة فلن نجدها في شيخوخته





أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد صلاة اليوم الجمعة، بمسجد السلام بحي الشرق في محافظة بورسعيد، بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومي، في الذكرى ٦٣ لانتصار المقاومة الشعبية على العدوان الثلاثى عام 1956.





وشهدت زيارة وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية افتتاح أعمال تطوير مسجد السلام وألقى وزير الأوقاف خطبة الجمعة به تحت عنوان "الشباب حقوق وواجبات .





ونقلت شعائر صلاة الجمعة من مسجد السلام على الهواء مباشرة بالإذاعة والتليفزيون المصرى بحضور وزير الأوقاف، ومفتى الجمهورية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، والشخصيات العامة والشعبية والسياسية والدينية، وأهالي بورسعيد.





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف: إن الشرع الحنيف أكد أهمية اغتنام فترة الشباب فيقول الله مخاطبا النبي "نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى".





وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة من مسجد السلام ببورسعيد، أن الله تحدث عن سيدنا يحيى بقوله "يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا" ويقول عن سيدنا يوسف "وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ".





وأشار وزير الأوقاف إلى أن النبي قال: "لن تزولا قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه" وذكر الشباب هنا من باب ذكر الخاص بعد العام تأكيدا على أهمية هذه المرحلة.





وتابع وزير الأوقاف: يقول النبي في الحديث الشريف "اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك".





وأكد أن الشاب هو ثاني فرد يظله الله في ظله يوم لا ظله إلا ظله، منوها إلى أن الشباب قوة بين ضعفين، وهو الطفولة والشيخوخة.





وقال وزير الأوقاف، إن المرء إذا لم يكن ذا مروءة في مرحلة الشباب فلا ينتظر منه في شيخوخته، مضيفا أن النبي يحث الشباب على الصدقة في مرحلة الشباب والصدقة لا تكون بالمال فقط وإنما تتطرق إلى عمل الخير ومساعدة الناس ونشر العلم وغيرها.





وأشار إلى أن الله يبارك في الشباب الطامحين، مناشدا الشباب بأن يحققوا ما يطمح إليه المجتمع منهم، وأن يتعلموا العلوم المختلفة التي تساعد على النهوض بالمجتمع.





وأكد أن الشباب عليهم حقوق للبلاد أجلها يد تبني مجدا وعقل يفكر، فالحق مقابل الواجب، سائلا الله أن يبارك في الشباب والأوطان وأن ينفع بهم دينهم ومجتمعهم وأنفسهم.





وذكر أن الأزهر يحمل علي عاتقه حماية الشباب من التطرف، وتأهيلهم لمواجهة التحديات الراهنة نحو بناء دولة قوية، وكذلك تحمله نشر الأمانة العلمية للعلوم الأزهرية ، فالأزهر له مكانته فى قلوب مسلمى العالم، يأتى إليه الوافدون من شتي بقاع الأرض، لينهلوا من علومه النظرية والتطبيقية، لتكون معينًا لهم عند رجوعهم لبلدانهم".





وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن أبناء بورسعيد قدموا ملحمة من ملاحم الفداء والبطولة والتضحية في سبيل الدفاع عن هذا الوطن، مضيفا أن معظم محافظات مصر وخاصة الحدودية أو الساحلية ترتبط أعيادها القومية بملاحم من الفداء والتضحية والبسالة، فيقول الحجاج بن يوسف الثقفي "إياكم وأهل مصر، احذروا فيهم ثلاثا: أرضهم ونسائهم ودينهم".





وأشار وزير الأوقاف إلى أنه لا يوجد أحد يعتدي على مصر في أرضها ونسائها ودينها إلا وقد رد كيده في نحره ولم يفلح أبدا، منوها أن مصر كانت مقبرة للغزاة والطامعين، ومن يحاول الإقتراب منها برا أو بحرا فالقوات المسلحة المصرية تقف له بالمرصاد.



