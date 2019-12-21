برلماني: خصومات كبيرة على ضريبة الدخل بالقانون الجديد

أكد النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب بالبرلمان، على ضرورة مراجعة منظومة ضريبة الدخل حتى تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وتتناسب مع الحد الأدنى للأجور، مقترحا إعفاء من دون الحد الأدنى من الضريبة.



كما اقترح بدراوي في تصريحات لـ"صدى البلد"، بأن يتم تحديد الإعفاء الضريبة بنسبة بدلا من تحديده عددا، فعلى سبيل المثل يتم تحديد الإعفاء الضريبي بنسبة تفوق الحد الأدنى بـ 10%، وذلك لأن الدخول تتغير وقد يتم رفع الحد الأدنى فيما بعد من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه.



وتوقع النائب، خصومات ضريبة كبيرة خلال مشروع قانون الحكومة المزمع إرساله إلى البرلمان، وذلك لزيادة الحد الأدنى للرواتب الحالية مقارنة بالرواتب القديمة الموجودة بالقانون الحالي.



يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات وزير المالية محمد معيط، بأن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والذي يجري العمل عليه حاليا، من المتوقع الانتهاء منه وإقراره قبل بداية العام المالي المقبل 2021/2020.



وتناقش فيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا اقتراحا من النائبة ميرفت أليكسان بتعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل، وذلك لرفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه.