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تكنولوجيا

تعرف على تطبيق مايكروسوفت الذى تخطى 500 مليون تحميل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:40 ص
تطبيق لمايكروسوفت
تطبيق لمايكروسوفت تخطى 500 مليون تحميل في وقت قياسي
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ندى على

ذكر موقع "Windows Central" أن تطبيق SwiftKey من شركة مايكروسوفت قد وصل إلى أكثر من 500 مليون تحميل على تطبيق "Google Play Store" أو "متجر جوجل" في وقت قياسي، ويعتبر وصوله إلى هذا الرقم بمثابة علامة فارقة في عدد تحميل التطبيقات.

واشترت شركة مايكروسوفت التطبيق في عام 2016، وهذا التطبيق تم تقييمه ب 4.4 من أصل 5 نجوم وبأكثر من 3 مليون تقييم.

ويسمح لك التطبيق بكتابة كل ما تريده من يوميات والتعديل عليه وكذلك كتابة كل ما تريده من توقعات.

ويحتوى هذا التطبيق على برامج مثل Excel إكسل وهو برنامج يستخدم لانشاء جداول البيانات، والميزانيات، والرسوم البيانية. و يزيد عدد مستخدميه عن 750 مليون مستخدم حول العالم.

وكذلك برنامج PowerPoint وهو برنامج مخصص للعروض التقديمية، حيث يوفر البرنامج مجموعة من الأدوات لإنتاج ملفات إلكترونية تحتوي على شرائح افتراضية عليها كتابات وصور تستخدم على جهاز عرض مرتبط بحاسوب من قبل شخص في حضور مجموعة من الأشخاص وهو كثير الاستخدام في الشركات والمراكز التعليمية.

بالإضافة إلى برامج مثل Microsoft Edge وYour Phone و Microsoft Launcher وهو برنامج تشغيل لAndroid للأجهزة المحمولة التي طورتها Microsoft باعتبارها تبسيطًا خفيفًا وسريعًا وفعالًا لتجربة مستخدم Android، والذى وصل تحميله من قبل المستخدمين إلى أكثر من 10 مليون.



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