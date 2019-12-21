AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. الإفتاء ترد.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
حكم قراءة القرآن
حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. الإفتاء ترد
Advertisements
محمد شحتة
حكم قراءة القرآن بدون وضوء .. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، منوها إلى أنه لا مانع شرعًا من قراءة القرآن على أي حال وبغير وضوء باستثناء قراءته من المصحف.

حكم قراءة القرآن بغير وضوء
وأوضح «عثمان» فى إجابته عن سؤال: « هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن؟» أنه لا يشترط الوضوء لقراءة القرآن إلا إذا كانت من المصحف؛ فليزم عندئذ الوضوء لأنه كتابُ لا يمسه إلا المطهرون.

وأشار إلى أن من كان يتعلم أو يُعلم وأراد أن يمسك المصحف دون وضوء فهذا يُعفى عنه من أجل أنه يتعلم ففى مثل هذه الحالة نأخذ بقول المالكية أن هذا معفو عنه ويمكن أن يمسك المصحف بغير وضوء.

مس الحائض المصحف
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز للحائض مس المصحف لقراءة الورد اليومي لها.

وأضاف المركز في فتوى لها، أن بعض العلماء أجاز الإمساك بالمصحف عن طريق حائل كالقفزين (الجونتي) وما شابه، لكن إذا كانت القراءة عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق اللاب أو ما شابه فهو جائز لأنه ليس مصحف.

وأشار إلى أن المرأة الحائض تسقط عنها الصلاة المفروضة بالإجماع، ولا يطلب منها إعادتها بخلاف الصيام.

وذكر أن هذا يعتبر تخفيفًا من الله عز وجل على المرأة، فقال العلماء إن شهر رمضان الصيام أيامه معدودة لا تتكرر وعدده محصور ثلاثين يومًا أما الصلاة فهى كل يوم فقالوا ستثقل عليها الصلاة لأن عدد الصلوات أكبر بكثير من عدد أيام الصوم وذلك تخفيفًا على المرأة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حالات يجوز قراءة القرآن فيها بدون وضوء

هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء .. الإفتاء تجيب| فيديو

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء| الإفتاء تجيب

هل يشترط الوضوء للقراءة من المصحف الشريف

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول.. الإفتاء تجيب

هل يجب الوضوء عند قراءة القرآن .. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

بعد مشروع الزيادة وصرف العلاوات الخمس.. البرلمان يواصل دعم أصحاب المعاشات بشهادة ادخار مرتفعة الفائدة.. ونواب: الحد الأقصى 250 ألف جنيه لمدة 10 سنوات

أخبار الفن | نجمة كبيرة مبتستحماش.. عملية جراحية لـ أنغام.. شهيرة تعود للحجاب

أنا مش فاضية دلوقت| القصة الكاملة لوفاة ممرضة أسيوط بعد رفض الطبيبة الكشف عليها

زلزال مصر القادم | رانيا منصور فى إطلالة شتوية أنيقة بـ جاكيت جلد أسود

تعرف على موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2020

أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال الأنوثة..شاهد| نرمين الفقى بإطلالة شتوية أنيقة

محتشمة كالعادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بفستان أنيق

بإطلالة غامضة.. شاهد| اروى جودة تثير الجدل