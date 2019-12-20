زنا مقنن.. حقوقية :الزواج العرفي يهدد المجتمع المصري

قالت المحامية رباب عبده ، المسئولة عن ملف المرأة والطفل بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث إن الزواج العرفى، ظاهرة انتشرت من أوائل الألفينات بين شباب الجامعات وفتيات الثانوى .





وأضافت رباب لصدى البلد أن الزواج العرفى للأسف انتشر بصورة خاطئة فكان يكتب ورقة بين طفلين أقل من 18 سنة ، لذلك غير الزواج العرفى من عادات المجتمع المصرى وأدى لظهور الأطفال مجهولى النسب وزيادة حالات الوفاة نتيجة الولادة المبكرة للفتاة ، وزيادة نسب أطفال الشوارع .





وأكدت على أهمية إصدار تشريع يجرم الزواج العرفى لكنها لفتت إلى أننا لدينا سلسلة من القوانين، والقانون وحده لا يكفى فلابد قبل صدور القانون التوعية المجتمعية بخطورة هذا الزواج .





وأشارت إلى أنها تتحفظ على استخدام كلمة زواج على الزواج العرفى بل تعتبره زنا مقنن ، وطالبت بزيادة التوعية فى الإعلام والدراما بأنها علاقة محرمة .





ولفتت لأهمية التوعية المجتمعية من منظمات المجتمع المدنى خاصة فى المدارس فى المرحلة الثانوية ، وتغيير المناهج التعليمية لتعرف الطفلة حقوقها موضحة أهمية التوعية الدينية لأن الكثير من الناس يعتمدون عليها .