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رياضة

بالدم .. كيف احتفل كهربا بفوز الأهلي على الإسماعيلي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 02:51 م
صدى البلد
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منار نور
نشر محمود كهربا لاعب الأهلي ومنتخب مصر صورة جديدة له عبر خاصية الأستورى بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

ونشر كهربا وهي يقوم بذبح "عجل " بعد انتصار الأهلى على نادى الاسماعيلي في مباراة أمس. 

وكان النادي الأهلي أعلن، الجمعة الماضية، تعاقده مع كهربا، لمدة أربع سنوات ونصف بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة بعد تحقيق الشياطين الحمر سبعة انتصارات متتالية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
بالدم .. كيف احتفل كهربا بفوز الأهلي على الإسماعيلي
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