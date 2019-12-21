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مرأة

4 أمهات مصريات تحدين المجتمع لإثبات أنفسهن.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام- هدير عبده
أربعة أمهات مصرية أثبتن وجودهن، لم يكتفين بمسئوليتهن تجاه أسرهم، وأضاف مسئولية إثبات الذات والعمل على شيء يحبونه، تكاتفوا سويًا لإشغال أوقات فراغهم وتعليم النساء وأطفالهم ما يفيدهم بجانب الحياة العملية، صنعوا لنفسهم ماركة سيُحكى عنها فى المستقبل، حبهم لبعضهم البعض يجعلك تدخل المكان بصدر رحب وفضول لا ينتهي.

قالت عبير ماهر عضو مؤسس في "إنرجيكا" لتصنيع المواد التجميلية بمواد طبيعية وإعادة التدوير أنهم 4 أصدقاء وبدأت فكرة الجاليرى رغبتهم فى عمل مشروع ينفع السيدات ويملأ أوقات فراغهم بأشياء مفيدة، فيما تتخصص كلاٍ منهم في عمل معين حيث تقوم عبير بعمل "الديكوباج" وتجديد العفش وهو لزق الورق أو المناديل على الخشب والزجاج وغرضه الأساسى هو التجديد ، وتقوم "نيهال" بعمل إعادة تدوير للكاوتشات لتتحول إلى مقعد .

أما نهلة تقوم بعمل المنتجات التجميلية الطبيعية ، وهالة تقوم بعمل "الريزين" وهو مادة بلاستيكية تتكون من مجموعة ألوان قابلة للاستخدام كديكور للمنزل؛ فيما يقوموا بعمل منتجات صحية لا تضر بالمرأة كالمنتجات الأخرى، وأضافت "عبير" أنهم يصنعون المنتجات من زيوت طبيعية موجودة بمنزل كل مرأة مصرية ولكنهم يستخدموها بنسب معينة.

وأكدت عبير ماهر أنهن تعلمن جميع المهارات فى التصنيع والرسم وإعادة التدوير عن طريق الكورسات، وكانت الأدوات التي يستخدمونها "الخشب ، الكاوتش، المسامير، الشنيور ، الألوان ، الألواح ، الورق ، القماش ، البلاستيك ، الزيوت " ، أما عن الأسعار يتم وضعها بسعر تكلفة المنتج فقط فهم لا يسعوا إلى المكسب ، فيما لاقت منتجاتهم إستحسان المتابعين لهم لمدى جودة المنتجات ، وأعربت عبير عن إرادتها أن تكون "إنرجيكا" ماركة معروفة وأن تجد المرأة المصرية نفسها فى العمل اليدوى لتكون منتجة.

إضافة إلى ذلك يقوموا بعمل ورش عمل لتعليم النساء جميع الأعمال الذى يقوموا بها، فهدفهم الأول والأخير هو تعليم المرأة ، أما عن المشاكل التى تواجههم تنحصر في مسئولياتهم كأمهات فى الموازنة بين بيوتهم وبين عملهم .
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