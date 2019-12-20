فيديوجراف| كشف بترولي جديد فى مصر





ويأتى ذلك فى إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم وزيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز الطبيعى.



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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق كشف بترولى جديد بالصحراء الغربية فى منطقة أبوسنان بعد انتهاء شركة برج العرب للبترول القائمة بالعمليات بالمنطقة من حفر بئر استكشافية ناجحة.والكشف الجديد ينتج بمعدل 7000 برميل يوميًا من الزيت الخام و10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا.