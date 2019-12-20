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حوادث

القبض على عصابة تسرق دور الحضانات فى ١٥ مايو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:34 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عصابة تسرق دور الحضانات بـ١٥ مايو .

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها أن ٣ عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة دور الحضانات بأسلوب " التسلق " .

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم .

واعترفوا بارتكاب عدد 2 حادث سرقات من داخل دور الحضانات بذات الأسلوب ، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.
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