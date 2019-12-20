القبض على عصابة تسرق دور الحضانات فى ١٥ مايو

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على عصابة تسرق دور الحضانات بـ١٥ مايو .



وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو مفادها أن ٣ عاطلين يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة دور الحضانات بأسلوب " التسلق " .



بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم .



واعترفوا بارتكاب عدد 2 حادث سرقات من داخل دور الحضانات بذات الأسلوب ، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.

