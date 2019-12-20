بإضافة شريحة سادسة | مقترح برلماني بتطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل

اقترح النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأجور المتدنية مع زيادة نسبة الإعفاء الضريبي لأصحاب الأجور المتوسطة، على أن يتم تقليل نسبة الإعفاء لأصحاب الأجور المرتفعة.



ومن هذا المنطلق أكد عطا في تصريحات لـ"صدى البلد"، ضرورة استحداث شريحة سادسة أكثر من مليون جنيه يسدد عنها ضريبة بقيمة 30%، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في ضوء ما نص عليه الدستور فيما يتعلق بالنظام الضريبي.



ونوه النائب، إلى أنه تقدم بمشروع قانون في هذا الصدد خلال دور الانعقاد الماضي، مطالبا الحكومة بأخذ مقترحه في عين الاعتبار خلال وضع مشروع ضريبة الدخل الجديد، المزمع إرساله إلى البرلمان.



يأتي ذلك تزامنا مع تصريحات وزير المالية محمد معيط، بأن مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والذي يجري العمل عليه حاليا، من المتوقع الانتهاء منه وإقراره قبل بداية العام المالي المقبل 2021/2020.



وتناقش فيه لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حاليا اقتراحا من النائبة ميرفت أليكسان بتعديل المادة الثامنة من قانون الضريبة على الدخل، وذلك لرفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة من 8 آلاف جنيه إلى 14 ألف جنيه.