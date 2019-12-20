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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط سقف مضيفة أثناء الصلاة فى عزبة رستم بالبحيرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:50 م
اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية
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جمالات الدمنهوري
لقى شخص مصرعه إثر سقوط سقف مضيفة بعزبة رستم بمركز الرحمانية وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث. 

وتم رفع الجثة من بين الأنقاض وجار خروج شخص آخر حى وتم فرض كردون أمنى بمحيط المضيفة ومنع المواطنين من الاقتراب خشية على أرواحهم وانتقل مأمور مركز الرحمانية وقوات الشرطة لمحل الواقعة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية يفيد بانهيار سقف مضيفة مجاورة لمسجد بعزبة رستم بدائرة المركز وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية وقوات الشرطة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص تم رفع جثة وجار إنقاذ آخر.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط المضيفة ومنع المواطنين من الاقتراب حرصا على سلامتهم وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي.
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