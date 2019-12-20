مصرع شخص وإصابة آخر إثر سقوط سقف مضيفة أثناء الصلاة فى عزبة رستم بالبحيرة

لقى شخص مصرعه إثر سقوط سقف مضيفة بعزبة رستم بمركز الرحمانية وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث.





وتم رفع الجثة من بين الأنقاض وجار خروج شخص آخر حى وتم فرض كردون أمنى بمحيط المضيفة ومنع المواطنين من الاقتراب خشية على أرواحهم وانتقل مأمور مركز الرحمانية وقوات الشرطة لمحل الواقعة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية يفيد بانهيار سقف مضيفة مجاورة لمسجد بعزبة رستم بدائرة المركز وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية وقوات الشرطة وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص تم رفع جثة وجار إنقاذ آخر.



