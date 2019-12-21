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ديني

اليأس والإحباط .. تعريفه وحكم الشرع فيه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
اليأس والإحباط
اليأس والإحباط
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محمد شحتة
اليأس والإحباط.. المؤمن كيس فطن يفتلر أذنيه فما وافق العقل والمنطق سمح له بالدخول وما خالف العقل والمنطق وعكس هوى عند صاحبه منعه من الدخول.

تعريف اليأس
الحالة التي يفقد فيها الشّخص الثّقة بإيجابيّة الأحداث الراهنة أو المُستقبليّة، ومن ناحية طبيّة، فإن اليأس يُعرّف بأنه الحالة الشخصيّة التي تُسيطر على الفرد فتجعله يرى بأنه مُقيّد، وأنّ الخيارات المُتاحة محدودة أو غير مشتملة على بدائل

بث اليأس كبيرة
ينبغي علينا أن نحسن الظن والثقة بالله وألا نيأس الناس من رحمة الله فاليأس والإحباط من الكبائر.

ومن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مخلصا حقا، حرم الله جسده على النار، وفي الحديث القدسي يقول الله "يا بن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي،يا ابن آدم إنك لو جئتني بتراب الأرض خطايا ولا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة".

تأخر الإنجاب واليأس
تأخر الإنجاب ليس نهاية الحياة وأن الرضا بقضاء الله يقي من الوقوع في براثن اليأس، كما دعت الحملة الزوجين إلى الأخذ بالأسباب ومراجعة الطبيب وأن يكثرا من الاستغفار لقوله تعالى «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا»، محذرة من أن تدخل الأهل الخاطئ في حال تأخر الإنجاب يؤثر بالسلب على استقرار الحياة الزوجية.

الأمل وعدم اليأس
الهجرة المباركة أوضحت لنا قيمة الأمل وعدم اليأس في أكثر من موقف للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ومع الاضطهاد والتعذيب لم يثنهم شيء عن دين الله عز وجل.
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَعْرِضُ نَفْسَهُ على القبائل فيقول: «أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلْنِي إِلَى قَوْمِهِ؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي»، فرفضت كل القبائل ولم يستجب إلا الأنصار فكانت بيعتا العقبة الأولى والثانية ثم الهجرة المباركة.

اليأس والكفر
أكد الدكتور عبد الحكم سلامة، الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الأمل أمارة من أمارات الإيمان أما اليأس فهو علامة من علامات الكفر.

واستشهد سلامة، بقوله تعالى (وَلاَ تَيْأَسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ)،منوها إلى أن إشاعة الشائعات المغرضة وترويجها حدثنا عن ذلك كله القرآن فبدأ بكيفية التعامل مع الأنباء المفجعة وهى قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ).

وحذر سلامة، من المثبطين من الناس الذين يعرقلون حركات التقدم والذين ورد ذكرهم فى قوله تعالى (قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا) وقال أيضا (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
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