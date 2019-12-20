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بين الناس

أهالى مدينة العاشر من رمضان يصرخون من انتشار الأدخنة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 06:02 م
صدى البلد
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احمد قطب
أرسل ياسر جلال المقيم بالمجاورة 12 بمدينة العاشر من رمضان شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من وجود خلاطات الأسفلت فى الحى 12 بمدينة العاشر من رمضان والأدخنة الناتجة عنه والتى تضر بصحة سكان الحى.

وقال جلال في رسالته "نحن سكان العاشر من رمضان المجاورة 12 نعانى من وجود خلاط الأسفلت فى الحى 12 يعمل فى المساء وينتج عن تشغيل هذه الخلاطات أدخنة كثيرة سامة تشبه الشبورة تؤثر بالسلب على صحة كل السكان فضلا عن تأثيرها السلبى على البيئة بشكل عام".

وناشد ياسر جلال المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 010067353
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