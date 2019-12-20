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رياضة

شوط أول سلبي بين أسوان والإنتاج الحربي بالدوري

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:36 م
فريق الانتاج الحربي
فريق الانتاج الحربي
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة أسوان و الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

شهد الشوط الأول أداء ضعيف من الفريقين، وانحسر اللعب في منتصف الملعب، طوال المباراة.

وسدد الانتاج الحربي كرة واحدة على مرمى، بينما فشل أسوان في تسجيل أي كرة على الخصم طوال 45 دقيقة.

ويحتل الانتاج الحربي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد أسوان في المركز الأخير في 6 نقاط.

انتهى الشوط الأول بين المقاولون العرب والجونة بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز.
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