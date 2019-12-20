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أخبار العالم

المثلية الجنسية تثير ضجة في إسرائيل.. تفاصيل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 03:48 م
المثلية الجنسية تثير
المثلية الجنسية تثير ضجة في إسرائيل
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سمر صالح
ذكرت القناة العبرية الـ"20" ، أن جامعة بار إيلان التي تقع بوسط إسرائيل، في مستوطنة رمات غان، تنوي عقد ندوة عن "المثلية الجنسية" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في يوم عمل كامل من الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من اليوم نفسه، تناقش التعريف بالمثلية الجنسية وماهيته وآثاره على المجتمع، وإن رأت القناة بأن البرنامج سيكون بشكل موضوعي.

وأوضحت القناة العبرية بأنه فور إعلان جامعة بار إيلان عن نيتها عقد ندوة أو مؤتمر حول "المثلية الجنسية" بين أروقتها، تلقت تهديدات جمة من جمعيات حقوقية ومن حاخامات يهود كثر، يرفضون التطرق إلى مثل هذه القضايا الخلافية.

وذكرت القناة أنه بالفعل تلقت الجامعة تهديدا من جمعية حقوقية معروفة، وبأنه ردا على ذلك، قررت الجامعة نشر بيان مطول ومهم أكدت من خلاله نيتها الاستمرار فيما عزمت عليه، وهو إقامة المؤتمر أو الندوة التي تناقش بقوة حقوق المثلية الجنسية بوجه عام.
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