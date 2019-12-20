المثلية الجنسية تثير ضجة في إسرائيل.. تفاصيل

ذكرت القناة العبرية الـ"20" ، أن جامعة بار إيلان التي تقع بوسط إسرائيل، في مستوطنة رمات غان، تنوي عقد ندوة عن "المثلية الجنسية" في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في يوم عمل كامل من الصباح الباكر وحتى ساعات متأخرة من اليوم نفسه، تناقش التعريف بالمثلية الجنسية وماهيته وآثاره على المجتمع، وإن رأت القناة بأن البرنامج سيكون بشكل موضوعي.





وأوضحت القناة العبرية بأنه فور إعلان جامعة بار إيلان عن نيتها عقد ندوة أو مؤتمر حول "المثلية الجنسية" بين أروقتها، تلقت تهديدات جمة من جمعيات حقوقية ومن حاخامات يهود كثر، يرفضون التطرق إلى مثل هذه القضايا الخلافية.



