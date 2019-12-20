نائب رئيس جامعة الأزهر يجري 3 عمليات في مستشفى أرمنت التخصصي

أجرى الدكتور محمود صديق، الخبير العالمي واستشاري جراحات أورام العظام ونائب رئيس جامعة الأزهر، يعاونه الدكتور محمد النحاس، أستاذ جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، ثلاث عمليات جراحية في مستشفى أرمنت التخصصي بمحافظة الأقصر، برئاسة الدكتور أحمد بسيوني، مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الرحمن محمود، نائب مدير المستشفى.





تعتبر العمليات الثلاثة التي تم إجراؤها من العمليات التي تستلزم فريقا طبيا جراحيا على قدر كبير من المهارة، بالإضافة إلى تقنيات فنية عالية وخبرة واسعة في مجال جراحات العظام، حيث تضمنت العملية الأولى استئصال ورم خبيث بمفصل الفخذ، وتركيب مفصل صناعي ثنائي القطبية ممتد ذات مواصفات خاصة، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الحفاظ على الطرف السفلي، بجانب قدرة المريض على المشي والحركة بصورة طبيعية.





العملية الثانية فتم إجراؤها بطريقة جديدة وحديثة لعلاج أورام العظام الحميدة، بدون شق جراحي، من خلال استخدام أدوات طبية حديثة متطورة للوصول إلى الورم واستئصاله والقضاء عليه تماما.





أما العملية الثالثة فكانت عبارة عن إزالة ورم حميد من منطقة أعلى الذراع الأيمن تحت الإبط بجوار الضفيرة العصبية الأساسية المغذية والمسئولة عن حركة الزراع بجوار الشريان الرئيسي الذراع والساعد، وتم إزالة الورم تماما دون المساس بأي من هذه الأنسجة المهمة والحيوية.



