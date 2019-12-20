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أخبار العالم

تعرف على سبب تصدر السعودية المرتبة الأولى عالميا تجاريًا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 05:31 م
صدى البلد
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منار نور
قفزت المملكة العربية السعودية قفزة هائلة في حرية العمل والتجارة والتنقل عبر الحدود حيث تقدمت 72 درجة لتحتل المرتبة الاولى بعد ان كانت الثالثة والسبعين.

وجاء ذلك لبعض الإصلاحات الاقتصادية والنهضة التي عملت عليها المملكة في السنوات الماضية واستخدم البنك الدولي معايير في هذا التقييم حيث بين ان المعيار المستخدم هو زمن وكلفة استيراد وتصدير البضائع من والى السعودية والمؤشر الثاني هو التجارة العابرة للحدود.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #السعوديه_تتصدر_عالميا ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

ضخامة الإنجاز تثبت لنا أننا نسير في الخط الصحيح #السعودية_تتصدر_عالميا

حققت المملكة تقدما نوعيا في مؤشر التجارة العابرة
للحدود لتصبح الدولة الأولى في العالم من حيث سهولة أداء الأعمال فيها...
#السعوديه_تتصدر_عالميا

#السعوديه_تتصدر_عالميا
القادم أفضل للوطن والمواطن
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