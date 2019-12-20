الشمس تتعامد على معابد الكرنك بالأقصر | غدا

تشهد مدينة الأقصر، غدا السبت، ظاهرة فلكية وهي تعامد الشمس على معبد الكرنك وسط احتفالية كبرى تنظمها المحافظة بالتعاون مع وزارة الآثار.



ويجري الاحتفال بتعامد الشمس للعام التاسع على التوالى، بالتواجد في ساحة معابد الكرنك لرصد الظاهرة، مع عرض موسيقي أثناء شروق الشمس في أرجاء المعبد، وعقب ذلك يتم التوجه داخل المعبد وتتبع أشعة الشمس على الأعمدة والحوائط والدخول إلى قدس الأقداس لرصد الظاهرة.



وبعد ذلك يتم التوجه إلى البوابة الشرقية في نهاية المعبد لمشاهدة عبور الشمس عبر بوابات المعبد.



وتعد ظاهرة تعامد الشمس ظاهرة فلكية فريدة من نوعها، تجذب إليها المهتمين بالسياحة الفلكية من مختلف أنحاء العالم، بما يمهد الطريق أمام القطاع السياحي في مصر بظهور نمط سياحي جديد، وهو السياحة الفلكية.



ومن المقرر أن يشهد الاحتفالية عدد من سفراء الدول بالقاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

